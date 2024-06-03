في انتظار التعديل الوزاري الجديد.. مسئولون تعاقبوا على تولي حقيبة وزارة التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية أحد أهم وزارات الحكومة المصرية المسؤلة عن تلبية احتياجات المواطنين من الاحتياجات الأساسية كالسلع التموينية، الخبز، أنابيب الغاز، حيث تضمن وصول الدقيق الخبز البلدي من الأفران (القمح)، أنابيب البوتاجاز من المستودعات (الغاز الطبيعي)، والسلع التموينية من المتاجر (الزيت والسكر والأرز وغيرها) بالدعم المناسب والجودة العالية، كما تنسق مع وزارات أخرى منها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتتبع وزارة التموين عدد من الجهات وهي "الهيئة العامة للسلع التموينية،الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والقابضة للصناعات الغذائية، جهاز حماية المستهلك، جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، أبرز وزراء التموين السابقين..

عين احمد جويلي كوزير للتموين في 14 أغسطس 1994 واستمر حتي عام 1999في حكومة الدكتور عاطف صدقي.

وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتولي الدكتور حسن علي خضريوليو الوزارة في عام 2004 وحتي عام 2005 وذلك في حكومة الدكتور أحمد نظيف.

عين الدكتور علي المصيلحي في 31 ديسمبر 2005 وحتي 23 فبراير 2011 خلال حكومتي الدكتور عاطف عبيد

ثم عين والدكتور جودة عبد الخالق في فبراير 2011 وحتي أغسطس 2012، خلال حكومة الدكتور أحمد شفيق وحكومة عصام شرف.

تعيين أبو زيد محمد أبو زيد في أغسطس 2012 وحتي يناير 2013 خلال حكومة هشام قنديل.

ثم تم تعين باسم عودة في يناير 2013 وحتي يوليو 2013 خلال حكومة هشام قنديل.

وتم تعين الدكتور محمد أبو شادي في يوليو 2013 - فبراير 2014خلال حكومة الدكتور حازم الببلاويخالد حنفي في فبراير 2014 وحتي أغسطس 2016خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب واستمر في حكومة المهندس شريف إسماعيل

وتم تعيين الوزير محمد علي مصيلحي الشيخ وذلك في سبتمبر 2016 وحتي فبراير 2017 خلال التعديل الحكومي في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وأخيرًا، الدكتور علي السيد علي المصيلحي والذي تم في فبراير 2017 - حتى الآن منذ حكومة المهندس شريف إسماعيل وحتي اليوم في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي..