الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال 60 يومًا.. كيف سيختار "مدبولي" التشكيل الوزاري الجديد؟

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أثار قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقبول استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مع تكليفه بتشكيل أخرى جديدة، تساؤلات المواطنين حول آلية اختيار التشكيل الوزاري الجديد، ومدة إعلان تولي الحقائب الوزارية رسميًا، وهو الأمر الذي حددته مواد الدستور المصري، من حيث المُدة والآلية المعتدمة في منح الثقة للحكومة المنتظرة.

وحددت المادة 146 من الدستور، ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة بنصها على التالي:"يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".

كما نصت المادة ذاتها على أنه في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، أما فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باستقالة حكومته، كتابيًا لرئيس الجمهورية تفعيلًا للمادة 174 من الدستور التي تنص على: " إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تقدم باستقالة الحكومة.

وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

 

مدبولي الحكومة استقالة الوزراء

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