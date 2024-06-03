كامل الوزير أمام البرلمان: الحكومة لن تستورد أي عربات قطارات من الخارج

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة لن تستورد أي عربات قطار مترو، أو أي قطارات من الخارج، وذلك بعد توطين تلك الصناعة في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، لتوضيح أسباب توقيع اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.

وأكد الوزير، أنه كان يوجد 101 عربية نوم في قطارات كانت متهالكة، ولابد من تجديدها، لافتا إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على القرض شرحوا أسباب كثيرة للموافقة وأهمها توطين صناعة القطارات.

وأوضح أن النواب الذين عارضوا الاتفاقية، يعارضون من حس وطني باعتبارهم يرون أن القروض تزيد العبء على الدولة، متابعا: هذا القرض يقدم تسهيلا لو أنا مستلف من أخويا مش يسلفني بالشكل ده خاصة أنه سيتم تسديد القرض على 40 عاما".

وأوضح وزير النقل ، أنه بعد إسناد قطارات النوم، لشركات القطاع الخاص أصبح دخلها يوميا ٢ مليون جنيه ٢٥٪ منهم يتم تحصيلها باليورو والدولار، خاصة أنها في الأصل قطارات سياحية ومورد سياحي مهم لجذب السياحة.

وعلق وزير النقل، على حديث بعض النواب، بأن وزارة النقل هي أكثر الوزارات حصولا علي قروض من الخارج، مؤكدا أن إجمالي ما حصلت عليه الوزراة من قروض يصل الي ١٠ مليار دولار تمثل ٦٪ من إجمالي قروض الحكومة منهم مليار دورا تم عمل طرق بهم في سيناء قروض قائلا: كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفايدة ميسرة.

وتعهد وزير النقل أمام البرلمان قيامه بسداد كافة ديون القرض خلال ١٠ سنوات، وذلك من مكسب عربيات النوم فقط.