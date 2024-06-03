أدب الأطفال في ثوبها الجديد بدار الكتب والوثائق

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت صدور العدد 25 من المجلة العلمية المحكمة التى تصدر عن مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

أدب الأطفال فى ثوبها الجديد بدار الكتب والوثائق

تم تطوير إخراجها الفني بتوجيهات د.أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة وشمل مقاس القطع والغلاف الخارجي بما يواكب العصر ويجذب الباحثين لتصميمها الجديد.

والنشر متاح مجانا للباحثين فى مجال أدب الطفل لنشر بحوثهم وكذلك للمبدعين من كتاب الطفل لنشر مقالاتهم العلمية المطولة بما يتوافق مع قواعد النشر الراسخة منذ صدور عددها الأول فى أغسطس ٢٠١٠؛ وهي:

تُقَدم البحوث والدراسات في نسختين: ورقية مطبوعة في حدود 8000 إلى 10000 كلمة، مع ترك مسافتين بين السطور، وأن يُكتَب على وجهٍ واحد على ورق مقاس A4 (21×30 سم)، وأخرى إلكترونية، وتخضع الدراسات والبحوث المقدمة للتحكيم العلمى.

يُراعى ترقيم الصفحات، وكتابة علامات الترقيم في النص بعناية.

يُفضل وضع خطوط أسفل العناوين الجانبية، والألفاظ، والعبارات، وعناوين الكتب، والدوريات التي يراد ظهورها ببنط أسود.

ترقم الإشارات المرجعية والحواشى وتوضع في نهاية النص، على أن تُستخدَم قواعد الوصف الببليوجرافي المقننة في كتابة الإشارات فيما يتعلق بما تحتويه من بيانات، وفي ترتيب هذه البيانات وما بينها من علامات ترقيم.

لا تنشر المجلة الدراسات، والبحوث، والعروض التي سبق نشرها سواء في مصر أو خارجها.

لا يجوز تقديم الدراسة أو البحث المُقدَم إلى المجلة إلى أى جهةٍ أخرى.

لا تُردّ أصول الدراسات، والبحوث، والعروض المُقدَمة إلى المجلة سواء نُشِرَت أو لم تنشر.

يخضع تنسيق الدراسات، والبحوث، وترتيبها داخل أعداد المجلة لاعتباراتٍ فنية ليس لها علاقة بمكانة الباحثين أو الكُتاب.

جميع المقالات والبحوث، والتعليقات التي تَرِد إلى المجلة تعبِّر عن آراء كُتابها وليس بالضرورة عن رأى المجلة.

لا يتحمل الناشر أية مسئولية قانونية نتيجة أية أخطاء مطبعية، أو عدم تحري الدقة حال الاقتباس، أو سوء فَهْم للمواد المنشورة.

وترحب هينة تحرير المجلة برئاسة د.إيناس محمود حامد أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس وعميد معهد الجزيرة العالى للإعلام وعلوم الاتصال بمشاركة البــاحثين والمتخــصصين في أدب الأطفال.

ويمكنكم الاطلاع على البحوث والدراسات المنشورة من خلال زيارة حسابها على موقع بنك المعرفة المصري عبر الرابط التالي: https://acss.journals.ekb.eg/