غدًا.. بدء حجز أضاحي العيد بمقر وزارة الزراعة بتخفيضات 10 جنيهات في الكيلو

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج حجز أضاحي العيد غدا الثلاثاء بمبنى الهيئات والشركات بشارع نادي الصيد بمنطقة الدقي في مقر قطاع الانتاج بسعر ١٧٥ جنيها للبقري وزن قائم و١٥٥ جنيها للجاموسي وزن قائم والضأن ٢٠٠ جنيه للكيلو وزن قائم بتخفيضات تصل إلى ١٠ جنيهات في الكيلو وزن قائم وتخفيضات في العجل الواحد تصل إلى ٣٠٠٠ جنيه عن السوق.

وأكد الدكتور خالد السلموني رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ممثلة في القطاع ستبدأ في حجز أضاحي العيد من العجول البقري والجاموسي والأغنام غدا الثلاثاء في مقر قطاع الإنتاج بمنطقة الدقي في مبنى تحسين الأراضي، حيث يتم استقبال المواطنين من التاسعة صباحا، وأن الحجز بتخفيضات تصل إلى ١٠ جنيهات في الكيلو عن السوق وتصل التخفيضات إلى ٢٠٠٠ جنيه و٣٠٠٠ جنيه في العجل الواحد وزن قائم.

نظام الحجز سيكون بالدفع كاش أو الفيزا كارت

وقال "السلموني" في تصريحات لـ"الدستور" أن نظام الحجز سيكون بالدفع كاش أو الفيزا كارت، وأن حجز العجل يتم دفع جدية حجز ٢٥ ألف جنيه والباقي عند استلام الأضحية وحجز الخروف يتم دفع حد أدنى ٣٠٠٠ جنيه كحد أدنى جدية حجز والباقي عند استلام الأضحية من منطقة مشتهي وقها بالقليوبية.

قامت الوزارة بحصر العجول والأغنام المخصصة للأضاحي في قطاع الإنتاج، وذلك لتحديد الكميات المتاحة وحجزها للمواطنين. سيتم ترقيم الأضاحي والحجز للمواطنين بعد دفع جدية الحجز، ومن المقرر أن تكون الأضاحي متوفرة بأسعار أقل من السوق وبجودة أعلى من الأضاحي الأخرى.

وأضاف السلموني: "إن القطاع يمتلك عددًا كبيرًا من العجول والأغنام المخصصة للأضاحي هذا العام، وكان هناك فائض من الأضاحي في العام الماضي. تمت عمليات الحصر في المزارع التي ستقوم الوزارة بالحجز بها، وهي مزارع جزيرة الشعير وقها في محافظة القليوبية. ومن المتوقع استلام الأضاحي قبل العيد بيومين وفي يوم عرفة وثاني أيام العيد."