رسميًا.. الإصابة تجبر نجم النصر على مغادرة معسكر المنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تم استبعاد أيمن يحيى، لاعب النصر، من معسكر «الأخضر» الذي يستعد لخوض مباراتي باكستان والأردن، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "تويتر": "قرر المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني، استبعاد اللاعب أيمن يحيى من معسكر الأخضر، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي ووفقا للإجراءات المتبعة، وتم الرفع بذلك لناديه".

كان يحيى، انضم لمعسكر الأخضر أمس الأحد مع لاعبي النصر والهلال بعد الانتهاء من مباراة ديربي الرياض في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الاثنين بحصة تدريبية مسائية على "ملاعب أكاديمية مهد" وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.

وسيحل منتخب السعودية، ضيفا على باكستان، يوم الخميس المقبل، في إسلام أباد، في مباراة الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف نظيره الأردني، يوم الثلاثاء 11 يونيو، في العاصمة الرياض، في مباراة الجولة السادسة.

ويحتل منتخب السعودية، صدارة المجموعة السابعة للتصفيات، برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، على منتخب الأردن، صاحب المركز الثاني.