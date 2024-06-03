الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

29 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الخواجة حسني الخناجري

الخواجة حسني الخناجري
الخواجة حسني الخناجري

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 29 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري.

29 يونيو.. أولى جلسات المتهمين بـ بقتل الخواجة حسني الخناجري 

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا: تتهم نيابة وسط القاهرة الكلية كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وقد ارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.

وزارة الداخلية امن القاهرة حكم المحكمة النيابة العامة حبس سرقة قتل الخواجة حسني الخناجر حسني الخناجري محكمة الاستئناف

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