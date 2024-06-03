الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتراح برلماني لتغيير اتجاه السيارات بشارع الجلاء في «قوصية أسيوط»

إبراهيم نظير
إبراهيم نظير

تقدم إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب،  إلى د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى كل من وزير التنمية المحلية، ووزير البيئة بشأن تغيير اتجاه السيارات والمركبات ووسائل النقل بجميع أنواعها بشارع الجلاء في القوصية شمال أسيوط، ليصبح خارج المدينة.

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فتح شارع الري

وقال عضو النواب في الاقتراح برغبة إنه يجب فتح شارع الرى ليصبح إتجاهه إلى داخل المدينة، ليتفرع منه الاتجاه البحرى بناحية المستشفى المركزي وشارع المرور القديم، والآخر بإتجاه مجلس مدينة القوصية والثالث بجوار المعهد الدينى، تزامنا مع قرب العمل على إنشاء موقف نموذجى للسيارات اعتبارا من شهر يوليو القادم، لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة، ولمنع الإختناقات المرورية، ولرفع المعاناة اليومية عن المواطنين.

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وطلب عضو مجلس النواب بإحالة الإقتراح لمناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوي، فى أقرب جلسة قادمة.

النائب ابراهيم نظير تغيير اتجاه شارع الجلاء القوصية اسيوط الزحام المروري

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