تنسيقية شباب الأحزاب توجه الشكر للحكومة السابقة.. تحملوا المسئولية فى فترات مليئة بالتحديات

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة، متمنية له التوفيق والسداد في تحمل المسؤلية، واختيار أفضل الكفاءات لتلبية طموحات الشعب المصري وآماله.

وتوجهت التنسيقية بالشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الأعوام الماضية، وتحملها المسئولية في فترات مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تحديات الأمن القومي، للعبور بسفينة الوطن لبر الأمان.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأضاف رئيس الوزراء أنه شرُف بتكليفه من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.