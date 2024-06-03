قمتي أمام الزمالك.. جدول مباريات الأهلي خلال يونيو 2024

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الإثنين، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، بقرار من مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

ومع بداية شهر يونيو الجاري، الذي يحل اليوم الإثنين، ثالث أيامه، ينتظر الأهلي العديد من المواجهات الصعبة والقوية بمسابقة دوري نايل، فضلا عن قمة إفريقية منتظرة أمام غريمه التقليدي الزمالك، على لقب كأس السوبر الإفريقي، لكن لم يحدد "كاف"، موعدها بشكل رسمي حتى الآن، على الرغم من اختياره الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، موعدا للمباراة بشكل مبدئي.

مواعيد مباريات الأهلي محليا وقاريا خلال يونيو الجاري

الجمعة 14 يونيو الجاري

فاركو & الأهلي .. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل.

الثلاثاء 18 يونيو الجاري

الاتحاد السكندري & الأهلي .. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل.

حقق المارد الأحمر، الفوز في مواجهة الدور الأول برباعية مقابل هدف.

الجمعة 21 يونيو الجاري

الأهلي & الداخلية .. السابعة مساء (استاد السلام).

مؤجلات الجولة الثانية عشر بدوري نايل.

الثلاثاء 25 يونيو الجاري

الأهلي & الزمالك.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل.

سقط المارد الأحمر، أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الجمعة 28 يونيو المقبل

الأهلي & فاركو.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل.

تحوم الشكوك حول إقامة مباراتي الأهلي سواء قمة غريمه الزمالك وفاركو، بمسابقة دوري نايل، في موعديهما المحددين سلفا، من قبل رابطة الأندية المحترفة، بسبب تحديد «كاف»، الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، موعدا مبدئيا لإقامة مباراة السوبر الإفريقي، بين المارد الأحمر والفارس الأبيض.

موقف الأهلى بجدول دورى نايل

يحتل المارد الأحمر، المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

ويمتلك الأهلي، 5 مؤجلات من الدور الأول، أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز ومودرن فيوتشر، من الجولات الـ11 و12 و13 و14، و17.

أما في الدور الثاني، لديه مؤجلات المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب وسموحة وزد، من الجولات الـ18 و19 و23 والـ24 والـ25.