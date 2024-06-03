مصرع فتاة غرقًا بترعة أثناء غسل السجاد استعدادا للعيد بأسوان

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة غرقًا في ترعة، إثر انزلاق قدمها لتسقط فى مياه الترعة وذلك أثناء غسل السجاد استعدادا لحلول العيد، بنجع هيكل بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حول مصرع فتاة غرقًا

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا يفيد بغرق فتاة بترعة بنجع هيكل بمدينة البصيلية، بعد انزلاق قدمها لتسقط فى الترعة أثناء غسيل السجاد، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الفتاة تدعى الزهراء السيد مصطفى 32 سنة، لقيت مصرعها إثر سقوطها فى ترعة أثناء غسيل السجاد، لتنزلق قدمها وتسقط فى الترعة لتلقى مصرعها غرقًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.