جمال بيومى: ينبغى على الحكومة الجديدة تحفيز الاستثمارات وتعزيز الشفافية

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، إنه لا بد للحكومة الجديدة عقب التعديل الوزاري تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة، وهذه هي أبرز مطالب المستثمرين.



وأكد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان بيئة استثمارية مواتية.



وأشار إلى تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات المحلية والدولية للاستثمار في مصر، مثل تقديم الإعفاءات الضريبية لفترات زمنية محددة أو تقديم الدعم المالي للشركات الجديدة.

وأوضح أنه ينبغي تعزيز التعليم والتدريب المهني للعمالة المحلية لتأهيلها ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في مصر.

وأكد أن تعزيز البنية التحتية في مصر أمر هام نجحت فيه الدولة في السابق، موضحًا أنه لا بد من تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية مع دول أخرى، وتبادل الخبرات والتقنيات مع الشركات الأجنبية لتعزيز الابتكار وزيادة الاستثمارات.

كما أكد أن تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعتبر واحدًا من السبل الفعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يمكن أن توفر هذه المناطق بيئة استثمارية مواتية وميزات مثل الإعفاءات الضريبية والإجراءات الإدارية الميسرة.