الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

هل ستعتزل الفن ؟.. رسالة غامضة من غادة عبدالرازق تثير حيرة جمهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة جديدة لها، إلا أن الصورة تحمل رسالة غامضة جعلتها تتصدر محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت غادة عبد الرازق في الصورة التي شاركت بها جمهورها: "سيزداد الحلال صعوبة، ويزداد الحرام صعوبة، ليميز الله الخبيث من الطيب".

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أحدث أعمال الفنانة غادة عبد الرازق

فيلم تاني تاني، يشهد الفيلم عودة النجمة غادة عبدالرازق لجمهور السينما بعد فترة غياب طويلة، وحقق فيلم تاني تاني خلال أسبوع عرض فقط إيرادات بلغت قيمتها 368643 جنيهًا، ليحتل المركذ الخامس في قائمة إيرادات شباك التذاكر.

تظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة بنك، وهي أرملة ولها ابنة.

ويجسد أحمد آدم، دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو)، الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

أبطال فيلم تاني تاني لـ غادة عبدالرازق 

ويشارك في فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ، الذي يقدم دور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبدالرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل على.

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