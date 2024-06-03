محافظ مطروح يستعرض جهود خفض منسوب المياه الجوفية بمشروع الإسكان الاجتماعى

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأجراءات التي تمت بشأن جهود الإسراع في خفض منسوب المياه الجوفية بمشروع الإسكان الاجتماعى والشباب بمنطقة حفر الباطن بمدينة الحمام ، وذلك بحضور الدكتور ممدوح محمد الستاوى ممثل معهد بحوث المياه الجوفية،والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

صندوق الإسكان الاجتماعى

وتم إستعراض نتائج تنفيذ المرحلة الأولى للحلول المقترحة لحل المشكلة،والتى تتم على مرحلتين علي أن يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعى تكلفة المرحلة الأولي وتتحمل محافظة مطروح المرحلة الثانية من الحل وفقا لما تم التوافق عليه بين محافظة مطروح وقطاع الاسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق.

خفض مناسيب المياه الجوفية

وقامت محافظة مطروح، بتكليف معهد بحوث المياه الجوفية لتنفيذ عملية خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة حفر الباطن - مدينة الحمام - مطروح وطبقا لما تم عرضه تم نهو المرحلة الأولى والأستكشافية لحل المشكلة، وكانت النتائج إيجابية ومبشرة وممهدة للبدء في المرحلة الثانية والتى ستتكفل بتمويلها محافظة مطروح.

المقايسة التقديرية والشروط والمواصفات

وعقب استعراض كافة خطوات المرحلة الاولي وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إعداد المقايسة التقديرية والشروط والمواصفات المطلوبة للمرحلة الثانية من الحل مقدما الشكر للقائمين علي المشروع من معهد بحوث المياه الجوفية ومديرية الإسكان والمرافق بمطروح.

وفي سياق آخر، كان قد التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفد لجنة جامعة الأزهر الشريف المعنية بإنشاء فرع الجامعة بمطروح برئاسة الدكتور محمد عبدالخالق مرسى أمين عام الجامعة، وعضوية كلًا من هشام محمد أحمد سلامة، مدير إدارة شئون المقر، ومحمود عبدالوهاب السيد مسئول الخطة الاستثمارية، ومريم عبدالله غباشي - مسئول إدارة المشروعات الاستثمارية ومنسق الملف، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وصلاح أبو الدهب مدير صندوق الاسكان بالمحافظة.

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