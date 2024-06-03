10 إستراتيجيات فعّالة للتعامل مع تحديات سلوك الأطفال

يميل الأطفال الصغار بشكل طبيعي إلى التحدي ومحاولة اكتشاف ما وراء الحدود عندما يكتسبون الاستقلال والمعرفة بالعالم.

وحسب موقع Hindustan times فإنه يجب على الآباء أن يعلموا كيفية وضع حدود لأطفالهم الصغار لأن هذا أمر بالغ الأهمية لسلامتهم ونموهم العقلي، ومع ذلك في الواقع، قد يكون من الصعب وضع حدود وإنفاذ القواعد مع الأطفال الصغار.

لأن الصغار فضوليون وحيويون ويحبون أن يستكشفوا عالمهم باستمرار، الأمر الذي قد يؤدي بهم أيضًا إلى تعدي الحدود.

ويمكن أن تكون إدارة سلوكهم أمرًا صعبًا، لكن وضع الحدود بالحب والاتساق أمر بالغ الأهمية لتطورهم.

1. وضع قواعد تتوافق مع توقعات اطفالك:

يجب وضع قواعد وحدود تتفق مع توقعات الأطفال لتزويدهم بفهم واضح للتوقعات، فعندما يتم تطبيق القواعد باستمرار، يتعلم الأطفال توقع نتائج أفعالهم، مما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار، ويقلل ذلك من الارتباك و احتمال حدوث نوبات الغضب أو التحدي.

2. تدرب على التعزيز الإيجابي:

بدلاً من التركيز فقط على "ما لا ينبغي فعله"، يمكن فهم الاطفال "ما يجب فعله"، واستخدام كلمات الشكر والثناء واعطاء المكافأت لتعزيز السلوك الإيجابي، إن التعرف على الأمثلة الصغيرة للسلوك الإيجابي والاحتفال بها يخلق بيئة داعمة تحفز الأطفال الصغار على مواصلة إظهار تلك السلوكيات، و يزرع هذا النهج شعورًا بالإنجاز وتقدير الذات لدى الأطفال ويقوي أيضًا الرابطة بين الوالدين والطفل من خلال لحظات مشتركة من التشجيع.

3. أعد توجيه انتباههم:

عندما يواجه الاطفال سلوكًا غير مرغوب فيه، يجب توجيه انتباههم بلطف نحو نشاط جذاب مختلف، وهذا يساعد على تحويل تركيزهم بعيدًا عن السلوك السلبي مع تقديم بديل بناء، إن إشراكهم في نشاط جديد يمكن أن يخفف التوتر ويمنع تصعيد السلوك الصعب.

4. كن قدوة:

غالبًا ما يقلد الأطفال الصغار ويتعلمون من خلال مراقبة سلوك البالغين من حولهم، اغتنم هذه الفرصة لإظهار السلوكيات التي ترغب في غرسها في طفلك، من خلال أفعالك، مثل إظهار اللطف والصبر والاحترام، فإنك توفر مخططًا للسلوك المرغوب فيه، لا يكون هذا كأداة تعليمية قوية فحسب، بل تعمل أيضًا على تهيئة بيئة مواتية تساعد على النمو والتطور الإيجابي.

5. استخدم لغة بسيطة ومناسبة لعمرهم:

عند التواصل مع الأطفال الصغار، البساطة هي المفتاح، استخدم لغة مصممة خصيصًا لمرحلة نموهم لضمان فهم أفضل للتعليمات والتفسيرات، ومن خلال التواصل الواضح والمباشر، يمكننا تسهيل فهم أعمق للتوقعات وتقليل الارتباك وتعزيز التعاون معهم.

6. تقديم الخيارات:

إن توفير خيارات محدودة للأطفال يمكّنهم ويقلل من الصراعات، بدلاً من إصدار الأوامر، قدم لهم خيارات مقبولة، مما يسمح لهم بالشعور بالسيطرة على قراراتهم، وتعزيز الاستقلال والتعاون.

7. الاستماع الى مخاوفهم:

بدلاً من اللجوء إلى عزلهم في غرفهم أثناء لحظات العقاب، فكر في تخصيص لحظات مخصصة للتواصل مع طفلك بطريقة هادئة وداعمة، من خلال الاستماع بنشاط إلى مخاوفهم، والتحقق من صحة مشاعرهم، ومناقشة السلوك المعني بشكل تعاوني، يمكنك تعزيز الأمن العاطفي ووضع الأساس للاحترام المتبادل والتعاون.

8. حافظ على الهدوء والصبر:

من الطبيعي أن يختبر الأطفال الصغار الحدود ويستكشفونها وبالتالي، يصبح من الضروري للاباء أن يظلوا هادئين وصبورين في الاستجابة لهم، ويجب تجنب الرد بشكل متهور على السلوك الصعب.

9. تعزيز التعاطف من خلال الفهم:

ساعد الأطفال على فهم تأثير أفعالهم على الآخرين من خلال تعليم التعاطف ومناقشة وجهات النظر، شجعهم على التفكير في كيفية تأثير سلوكهم على مشاعر من حولهم، مما يعزز الرحمة والتعاطف، يمكن قراءة الكتب أو المشاركة في أنشطة لعب الأدوار يمكن أن تساعد في تنمية مهارات التعاطف.

10. تشجيع حل المشكلات:

تعزيز مهارات حل المشكلات من خلال توجيه الأطفال الصغار لإيجاد حلول للصراعات أو التحديات، شجعهم على تبادل الأفكار وتقييم العواقب وتنفيذ استراتيجيات لحل المشكلات بشكل مستقل، يعمل حل المشكلات على تمكين الأطفال الصغار من التنقل في المواقف الاجتماعية بفعالية وبناء المرونة.