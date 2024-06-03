الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

معسكر المنتخب
معسكر المنتخب

يهتم الكثير من الجمهور المصري بمعرفة موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يواجه الفراعنة منتخب بوركينا فاسو وذلك خلال الأيام المقبلة.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

وينتظر الجمهور مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في إطار تصفيات كأس العالم  2026 حيث يأتي موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو يوم الخميس القادم، الموافق 6 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

يمكن للجماهير المصرية متابعة مباراة  منتخب مصر وبوركينا فاسو عبر قنوات أون تايم سبورت، بشكل مجاني حيث سيتم نقل المباراة عليها وسيتم نقل الأحداث والكواليس وتحليل الأداء الفني للمباراة من خلال الاستديوهات التحليلية، كما سيتم نقل المباراة عبر  قنوات بين سبورت حيث أنها تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة

كاماكو حكمًا لمواجهة مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم

مواجهة منتخب مصر وبوركينا فاسو 

ويدخل منتخب مصر مباراته ضد بوركينا فاسو بمعنويات عالية بقيادة المدير الفني حسام حسن، حيث نجح الفراعنة في الفوز في الجولتين الماضيتين من تصفيات كأس العالم 2026 وتصدره لجدول المجموعة حيث يأمل الفراعنة في تحقيق فوز جديد يضمن لهم الصدارة ويساعدهم من الإقتراب إلى الدور النهائي من التصفيات.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب المصري على تألق نجمه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قيادة هجوم الفراعنة في هذه المباراة كما يمتلك المنتخب المصري العديد من اللاعبين الموهوبين في جميع الخطوط، مثل محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

وفي المقابل، فإن منتخب بوركينا فاسو ليس خصما سهلا، فيضم منتخب الخيول العديد من اللاعبين المميزين، مثل برتران تراوري وجوستافو سانغاري، كما يتميز المنتخب البوركيني بأسلوبه الهجومي القوي.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 

  1. منتخب مصر: برصيد 6 نقاط.
  2. منتخب بوركينا فاسو: برصيد 4 نقاط.
  3. منتخب غينيا بيساو: برصيد 4 نقاط.
  4. منتخب سيراليون: برصيد نقطة واحدة.
  5. منتخب إثيوبيا: برصيد نقطة واحدة.
  6. منتخب جيبوتي: لم يحقق أي نقاط بعد.
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