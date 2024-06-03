الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن أوائل الشهادة الإعدادية حيث حصلت الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية  على المركز الأول والطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني،  والطالبة نورسين أحمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث. 

كما حصلت هبة الله محمد الرديني على المركز الرابع على مستوى المحافظة وحصلت فاطمة الشربيني على المركز الخامس على مستوى المحافظة وجنا شوكت عبد الرازق على المركز السادس ومريم عبد الله الشريف على المركز السابع وملك يونس على المركز الثامن وأحمد هاشم الحصري على المركز التاسع وجنا مغازي قلموش على المركز العاشر وسلمى محمد السعدني المركز العاشر مكرر.
 

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، اليوم، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم  وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.
 

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩١٢ طالب وطالبة،  حضر ٣١٣٧٧ طالب،نجح منهم ٢٦٦٩٣٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٥.٨ %، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى٥٣٢  طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ونجح ٤٣٩ طالب، بنسبة نجاح ٨٧.٢ % وبنسب نجاح ١٠٠ % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.
 

وقد تقدمت محافظ دمياط، بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد، كما حرصت على التواصل تليفونيًا مع الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول والطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني،  والطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث، حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم كما أعربت خالص امنياتها لهم بدوام التوفيق.
 

كما تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.
 

وأكد غريب، علي ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

 

وأثنى وكيل الوزارة، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط

مواد متعلقة

ميناء دمياط يستقبل سفن قمح ضخمة من روسيا وليبيريا

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الترم الثاني

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية وتهنئ الأوائل

الكشف الطبى بالمجان على 1160 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

غدًا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط 2024

نوسة الجبالي تحدت إعاقتها وحققت الذهب في أولمبياد المكسيك .. هذه قصتها

حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل