الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

رئيس حزب الاتحاد: تشكيل حكومة جديدة يأتى فى توقيت دقيق وأعباء كبيرة لتحقيق تطلعات الشعب المصرى

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تقدم الأخير باستقالة  الحكومة، موجهًا الشكر للحكومة الحالية على ما قدمته من أداء في ظل التحديات التي واجهتها مصر على مدار السنوات الأخيرة، حيث مرت حكومة مدبولي بتحديات سواء المتعلقة بفيروس كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وبعدها العدوان على غزة، والذي فرض عليها تحديات كبيرة تعاملت معها بحذر شديد لتجاوزها.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تشكيل حكومة جديدة كان أمرًا متوقعًا ومنتظرًا، في ظل الرغبة لدى القيادة السياسية في إدارة جديدة تواكب التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن تضم الحكومة الجديدة الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في توقيت دقيق، حيث تواجه مصر تحديات على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن القومي، ما يفرض عليها أعباءً تحتاج إلى مواجهة حقيقية لتحقيق تطلعات الشعب المصري في التنمية والعيش في حياة كريمة.

ونوه المستشار رضا صقر بأن الحزب يرى ضرورة أن تتشكل الحكومة الجديدة مدركة لأولويات المرحلة الحالية، سواء على الصعيد الاقتصادي وما يتصل به من أوضاع اجتماعية تحتاج إلى دعم ومساندة، فضلًا عن تهديدات الأمن القومي، التي تحتاج إلى سياسات تزيد اللحمة الداخلية.

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل حكومة جديدة استقالة الحكومة

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