قيادى بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة تؤكد حرصه على كل ما يدعم المواطن

أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد حرصه على كل ما يدعم المواطن المصري من استقرار ونهوض خلال المرحلة الجديدة المقبلة، سواء كان اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها البلاد بالداخل والخارج.

وأكد عبدالغني، في بيان له اليوم، أن الحكومة الجديدة أمامها مهمة ثقيلة في العديد من الملفات، خاصة ملفات الصحة والتعليم وما يحتاجانه من اهتمام شديد يجعلهما على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة، لتوفير ما هو مناسب لصالح المواطن ويدعم خطة القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وكذلك التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى آليات جديدة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بحسب ما وجه به الرئيس السيسي.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن توجيهات الرئيس السيسي شملت أيضًا استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومواجهة التحديات الأمنية الحالية الراهنة، حيث اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة على الحدود المصرية، بما يحتاج جهودًا مضاعفة ومشتركة بين الحكومة والقيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة وكذلك المواطنين، للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وشدد عبدالغني على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ ما يدعم رؤية مصر 2030، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم خطة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، وترفع شعار حياة كريمة للجميع.