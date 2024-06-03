الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

2254 منفذًا على مستوى الجمهورية.. تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" (فيديو)

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

‏تواصل وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع الشركات والسلاسل والاسواق التجارية الكبرى، فعاليات المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع بأسعار مخفضة بعدد 2254 منفذًا على مستوى الجمهورية تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/428580453307937

وتهدف تلك المبادرة إلى توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها في الأسواق، لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين، من خلال الشوادر الموجودة في كل أقسام ومحافظات الجمهورية.

وزارة الداخلية رئيس الجمهورية مبادرة كلنا واحد

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