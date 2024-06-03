الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهم الملفات التي تنتظر وزير التضامن الاجتماعي

جريدة الدستور

يتجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، إلى تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القادمة، بعد أن قدمت الحكومة استقالتها، وكلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها.

الأسر الأولى بالرعاية  

ومن أهم الوزارات التي تلعب دورًا هامًا لخدمة المواطنين، هي وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومد الحماية الاجتماعية لهم.

ومن الملفات التي كانت ومازالت على طاولة وزير التضامن، هي توفير الدعم والحماية الاجتماعية لعدة فئات منها كبار السن، الأيتام، ذوي الإعاقة، المسنين، الأطفال والمرأة، ويوجه رئيس الجمهورية بصفة مستمرة مد الحماية الاجتماعية لهم، وبلغ حجم الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية 41 مليار جنيه لحوالي 5.2 مليون أسرة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية والتامينية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية.

وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لمسابقة صندوق "عطاء"

برنامج وعي للتنمية المجتمعية 

كما تستهدف الوزارة التوسع في برنامج "وعي" الذي وصل إلى 17 رسالة مجتمعية هي المواطنة واحترام التنوع وقبول الآخر، قضية السكان وتنظيم الأسرة، التمكين الاقتصادى وقيمة "العمل كرامة ومستقبل"، مناهضة العنف ضد المرأة والأطفال، وعلى رأسها مكافحة جريمة ختان البنات، وزواج الأطفال، أهمية التعليم ومحو الأمية، ومكافحة عمل الأطفال والهجرة غير الشرعية، التربية الأسرية الإيجابية، أهمية الاكتشاف المبكر للإعاقة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مكافحة التدخين والإدمان، النظافة وكيفية حماية البيئة.

مشروعات 

كما تستهدف تعزيز الوعي الإيجابي وتوفير الخدمات مشروعات التمكين الاقتصادي وفصول محو الأمية والخدمات العلاجية للأسر بالمناطق المطورة  هى "أهالينا ١، أهالينا ٢"، "المحروسة ١، المحروسة ٢"، معًا، أرض الخيالة، سن العجوز روضة أكتوبر، ١٥ مايو، وروضة السيدة، علاوة على بناء وتطوير حضانات الطفولة المبكرة والذي يستفيد منها  ما يقرب من 1،200 من الأطفال تحت سن 4 سنوات.

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