الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

"الإصلاح والنهضة": نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مخصصة لجنى الثمار

هشام  عبدالعزيز
هشام  عبدالعزيز

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن التكليف الرئاسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة يوافق تطلعات الشعب المصري.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن التكليف الرئاسي يتضمن خطة استراتيجية مناسبة للجمهورية الجديدة، تتطلب اختيار الوزراء بشكل أكثر دقة.

وشدد على أهمية أن تكون المرحلة المقبلة مخصصة لـ"جني الثمار"، مضيفًا أن الشعب متطلع لتحقيق الأحلام والطموحات، ويريد أن يستشعر ثمرة التعب خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تعبر عن المشهد المشرف لانتخابات الرئاسة، والإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه، وتترجم آمال الشعب والأحزاب السياسية.

وثمن جهود الحكومة الحالية، معقبًا أن الحكومة مقاتلة في ظل ظروف شديدة الصعوبة؛ جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وملف الاجتياح الإسرائيلي لغزة، وعلى الرغم من صعوبة تلك الملفات لكننا أجرينا انتخابات رئاسية وحوارًا وطنيًا واستطعنا التغلب على الكثير من المشكلات والتحديات.

 

رئيس حزب الإصلاح والنهضة مدبولي حكومة اليوم الاثنين بتشكيل حكومة جديدة

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