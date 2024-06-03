نتنياهو: إسرائيل قادرة على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التهدئة فى غزة

أكدت وكالة رويترز، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل قادرة على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التهدئة في غزة ثم طرح شروط المرحلة الثانية، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأشار الإعلام الإسرائيلي عن نتنياهو، إلى أنه يمكن بدء تنفيذ خطة التهدئة في غزة قبل الاتفاق على الشروط بشكل كامل.

ونوه الإعلام الإسرائيلي إلى أن المعلومات الاستخباراتية الضعيفة والتخطيط السيئ كانا وراء قصف إسرائيل مخيم تل السلطان في رفح الفلسطينية، والتحقيق الذي أجراه الجيش يشير إلى فشله في إجراء تقييم مناسب للأضرار التي خلفتها الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي.