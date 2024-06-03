الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

امتحانات الثانوية ومسابقة المعلمين.. ملفات شائكة في انتظار وزير التعليم الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، باستقالتها اليوم الإثنين، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “مدبولي” بتشكيل الحكومة الجديدة وفقًَا للدستور.

ملفات شائكة على أجندة وزارة التعليم 

ويرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز الملفات الشائكة على أجندة وزير التربية والتعليم في الحكومة الجديدة، نستعرضها في السطور التالية.

أولا: نظام الثانوية العامة الجديدة

تستعد الدولة لتعديلات شاملة في نظام الثانوية العامة، لتطوير المنظومة والاستفادة من مناهج" النيل المصرية" ذات الطبيعة العالمية.

مقترح تطوير نظام الثانوية العامة الجديدة،  يأتي في إطار استكمال مسيرة التطوير لمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، التي انطلقت منذ عام 2017 بتطوير المرحلة الابتدائية، كما أنه يأتي تفعيلًا لتوصيات المرحلة الأولي من الحوار الوطني.

وتستهدف المنظومة الجديدة الاستفادة من مناهج "النيل المصرية" ذات الطبيعة العالمية، كما أنه يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلًا من الفرصة الواحدة الموجودة حاليًا، كما يتمتع النظام الجديد، بمزيد من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة

كذلك إتاحة مناهج مواكبة للعصر، تتضمن استعراضًا للعديد من القضايا المتعددة منها ما يتعلق بموضوعات التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والتنوع الحيوي، وغير ذلك من الموضوعات التي تواكب متطلبات الحياة اليومية ومواكبة التطورات من حولنا.

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كما تتضمن المسارات  مواد اجبارية عامة، ومواد اجبارية لا تضاف إلى المجموع، ومواد أساسية يختارها الطالب حسب توجهه في الدراسة الجامعية، ومواد اختيارية حسب رغبة الطالب، والكليات التي سيؤهل إليها كل مسار.

ثانيًا: استكمال نظام التعليم الجديد 0.2

وهو نظام بدء من رياض الاطفال وصولا للصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، ويعتمد على تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية، لتعتمد على الفهم والتحليل والغاء فكرة الحفظ والتلقين، كما تتيح دراسة اللغة الأجنبية الثانية بداية من الصف الأول الإعدادي.

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ثالثًا: استكمال مسابقة المعلمين

أطلقت الدولة بتوجيهات رئاسية مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا من خلال مسابقة يعقدها التنظيم والإدارة بعد إجراء اختبارات المعلمين واجتيازهم التدريبات اللازمه المؤهله للتعيين، وتقوم الوزارة باختيار التخصصات المطلوبة سنويًا لسد عجز المعلمين.


رابعا: امتحانات الثانوية العامة

تعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يوم الاثنين المقبل ١٠ يونيو في جميع أنحاء الجمهورية.

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل حكومي جديد نظام التعليم الجديد 0 2 استكمال مسابقة المعلمين امتحانات الثانوية العامة مسابقة المعلمين

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