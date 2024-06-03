بعد الإعلان عن الإعداد لتشكيل حكومة جديدة..8 ملفات تواجه وزارة الدولة للهجرة

بإعلان تكليف الدكتور مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة الحالية والإعداد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، تنفتح صفحة جديدة على مسيرة العمل الحكومي في مصر، محمّلة بتحديات ومسؤوليات جسامة.

ومن بين تلك المسؤوليات، تأتي مهمة وزارة الدولة للهجرة على رأس الأولويات، خاصة مع ازدياد عدد المصريين في الخارج، وارتفاع آمالهم في عودة قوية ومساهمة فعّالة في تنمية وطنهم الأم.، والتي سعت وبقوة السفيرة سها جندي تحقيق هذة الآمال منذ أن تولت حقيبة الوزارة.

وفي هذا المقال، نلقي الضوء على ملفات رئيسية ستواجه وزارة الدولة للهجرة خلال الفترة المقبلة، ونناقش التحديات التي تقف أمامها، والآمال التي تُعلق عليها.

مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة مع افريقيا

من المقرر أن ينطلق النسخة السابعة من مؤتمر مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة مع افريقيا وذلك ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تناقش النسخة السابعة محاور الصناعة والتجارة مع الدول الأفريقية باعتبار مصر بوابة افريقيا ومن المقرر أن ينظم المؤتمر وزارتي الهجرة والصناعة والتجارة.

مؤتمر المصريين بالخارج

من المقرر أن يتم تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، في شهر أغسطس القادم والذي يضم كافة الجاليات المصرية الأوروبية والخليجية والأمريكية والأسيوية ويعد اكبر تجمع للمصريين حيث يتم استعراض مشاكل وقضايا ومطالب المصريين بالخارج بالإضافة لعرض الخدمات المقدمة لهم

المبادرة الرئاسية اتكلم عربي

من المقرر استكمال المبادرة الرئاسية اتكلم عربي التي تعمل على حفظ الهوية المصرية للأبناء المصريين بالخارج وتعريف بالحضارة المصرية وتعلم اللغة العربية من خلال الأنشطة الترفيهية



تشكيل تنظيم الجاليات



تم الانتهاء من صياغة قانون تنظيم الجاليات ويشمل ثلاث فصول، اشتمل الفصل الأول منها على تنظيم آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، واشتمل الفصل الثانى على آليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم، وقد اشتمل الفصل الثالث على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.

تعزيز التواصل مع المصريين في الخارج:

يُعدّ التواصل الفعّال مع المصريين في الخارج أحد أهمّ الملفات التي ستواجهها الوزارة، وذلك من خلال تعزيز قنوات التواصل، وتنظيم اللقاءات الدورية، وتفعيل دور السفارات والقنصليات في رعاية مصالح الجاليات المصرية.

جذب الاستثمارات من المصريين في الخارج:

يُعدّ المصريون في الخارج مصدرًا مهمًا للاستثمارات، ممّا يتطلب من الوزارة العمل على جذب هذه الاستثمارات وجذبها لخدمة مشروعات التنمية في مصر.

قاعدة بيانات المصريين بالخارج



من المقرر الانتهاء من الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج التي تضم كافة المعلومات عن المصريين بالخارج في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والفنية والاجتماعية وذلك لدمهجم في المجتمع المصري

تطبيق المصريين بالخارج



من المقرر تدشين التطبيق الالكتروني للمصريين بالخارج الذي يضم كافة الخدمات التي تمنحها الدولة للجاليات المصرية بالخارج حيث يساعد التطبيق في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

