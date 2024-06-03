رئيس حزب الاتحاد: حكومة مصطفى مدبولى بذلت جهودًا كبيرة رغم التحديات والأزمات

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بذلت جهودا كبيرة رغم التحديات والأزمات العالمية.

وأضاف صقر خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة التي تقدمت باستقالتها قامت بجهد مشكور في ظل التحديات والاضطرابات الموجودة خارج الإقليم المصري، والأزمات العالمية التي تصدر للدولة المصرية، مؤكدا أن الحكومة كانت تدير في ظل ظروف صعبة للغاية ولكنها بذلت قصارى جهدها.

وتابع أن الحكومة الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها ستهتم بمسار الإصلاح الاقتصادي والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط السوق وهي أهم قضية تشغل المواطن المصري والتي تحملها خلال السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة وجود تطوير شامل في الأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات وهو ما يتطلب أن يكون هناك جذب للاستثمارات المحلية والخارجية ومساعدة القطاع الخاص.