الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الاتحاد: حكومة مصطفى مدبولى بذلت جهودًا كبيرة رغم التحديات والأزمات

رضا صقر
رضا صقر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بذلت جهودا كبيرة رغم التحديات والأزمات العالمية.

وأضاف صقر خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة التي تقدمت باستقالتها قامت بجهد مشكور في ظل التحديات والاضطرابات الموجودة خارج الإقليم المصري، والأزمات العالمية التي تصدر للدولة المصرية، مؤكدا أن الحكومة كانت تدير في ظل ظروف صعبة للغاية ولكنها بذلت قصارى جهدها.

وتابع أن الحكومة الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها ستهتم بمسار الإصلاح الاقتصادي والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط السوق وهي أهم قضية تشغل المواطن المصري والتي تحملها خلال السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة وجود تطوير شامل في الأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات وهو ما يتطلب أن يكون هناك جذب للاستثمارات المحلية والخارجية ومساعدة القطاع الخاص.

 

رئيس حزب الاتحاد مصطفى مدبولى التحديات الأسعار الحكومة الاصلاح الاقتصادي

مواد متعلقة

(فيديو جراف).. "إكسترا نيوز " تستعرض معدلات إنجاز مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالأرقام

محمود مسلم: تشكيل حكومة جديدة يصب فى صالح تنشيط العمل الحكومى

الباز: مدبولى واجه تحديات وأزمات كانت تعجز أمامها أى حكومة وتعامل بشكل احترافى

محمد الباز: تكليف الرئيس بتشكيل حكومة جديدة يوضح الرؤية الواعية للقيادة السياسية

أستاذ علم نفس: الحوار المجتمعي الموسع لتطوير الثانوية العامة سيعالج مشكلاتها

"فيديو جراف".. أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

شكرى: نثمن موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية وهناك حرص على تعزيز العلاقات الثنائية

شكرى: مصر تستضيف مؤتمر اقتصادى مصرى أوروبى نهاية الشهر الجارى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل