إحالة أوراق متهم في "مقتل اللواء نبيل فراج" إلى المفتي

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بإجماع الآراء إحالة أوراق متهم إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بقتل اللواء نبيل فراج في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث اقتحام قسم كرداسة».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت، ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

في وقت سابق تم توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.