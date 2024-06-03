تحالف الأحزاب المصرية يرحب بقرار الرئيس بإعاده تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، عن ترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، بإعاده تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم عدد من الوزراء أصحاب الخبرات والكفاءات لتنفيذ تطلعات الشعب في مستقبل أفضل وعلاج كل المشاكل والسلبيات التي شهدتها الفترة الماضية ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وأكد النائب تيسير مطر، أن تحالف الأحزاب المصرية يثق في كفاءه وقدرة الدكتور مصطفى مدبولي على قيادة الحكومة الجديدة بناء على ما أنجزه وما تم خلال الحكومه السابقة وأنه قادر على تنفيذ كل التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي له.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية، عن ترحيبه التكليفات التي وجهها الرئيس السيسي للحكومة الجديدة وخاصة وضع ملف بناء الإنسان المصري، على رأس الأولويات في التعليم والصحة ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحفاظ على محددات الأمن القومي، وتطوير ملفات الثقافه والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل الى جانب وضع محددات الامن القومي في مقدمه الاولويات وتعزيز ما تم انجازه في مجال الأمن والاستقرار ومكافحه الإرهاب لترسيخ مفاهيم السلام والأمن الاجتماعي.

وقال النائب تيسير مطر إن الحكومه الجديده عليها مهام كبيره سوف تطلع بها خلال الفتره المقبله وان الشعب يتوقع ان تقوم الحكومه الجديده بدور كبير خاصه في مجال الحد من ارتفاع الاسعار والتضخم وضبط الاسواق متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي.