الننى على رأس القائمة.. أرسنال يعلن رحيل 22 لاعبًا عن صفوفه

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق عقب نهاية موسم 2023/ 2024.

وأنهى أرسنال موسم 2023/ 2024 في المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 89 نقطة.

فيما ودع أرسنال بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ووضع أرسنال، محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على قائمة أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.

وجاءت القائمة على النحو الآتي: "ماورو بانديرا، عمري بنيامين، لويس براون، كاتالين كيرجان، نوح كوبر، هينري ديفيز، أوفي إيجيهيري، محمد النني، تايلور فوران، هوبير جرازيك، جيمس هيلسون، هينري جيكفورت، تيريس جون جوليس، أليكس كيرك، جيمس لاني سويت، كايلان ماركيسي، آرثر أوكونكو، كاماري ريان، سيدريك سواريس، كيدو تايلور هارت".

بالإضافة إلى رحيل كل من: سابرينا دي أنخلو، فيفيان ميديما، "من فريق السيدات".

مسيرة محمد النني الاحترافية

وبدأ محمد النني مسيرته ضمن صفوف شباب النادي الأهلي، وانتقل لفريق المقاولون العرب تحت 23 عامًا في صيف 2008، وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2010 ولعب ضمن صفوفه موسمين ونصف قبل الانضمام لفريق بازل السويسري معارًا في يناير 2013، وقضى 6 أشهر مع النادي ثم انتقل نهائيًا في صيف العام نفسه.

ولعب النني موسمين ونصف مع بازل قبل أن ينتقل لنادي أرسنال في يناير 2016، ولعب مع النادي 3 مواسم قبل الإعارة لنادي بشكتاش التركي في صيف 2019، وعاد في صيف 2020 لصفوف أرسنال.

ومنذ انضمامه لأرسنال، شارك محمد النني في 161 مباراة بقميص الفريق وسجل 6 أهداف وصنع 10 لزملائه في الفريق.

كما يملك النني سجلًا دوليًا مع منتخب مصر، برصيد 98 مباراة سجل خلالها 8 أهداف، وصنع مثلها لزملائه.