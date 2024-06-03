الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام مميز لبطولة "قاضية" للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي.. واشادات بقوة المنافسات وحسن التنظيم

بطولة قاضية للفنون
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، استضاف نادي مدينتي الرياضي، مساء الجمعة 31 مايو، فعاليات النسخة الرابعة من بطولة "قاضية" للفنون القتالية المختلطة MMA، بمشاركة 26 لاعبًا، منهم 21 لاعبًا مصريًا و5 لاعبين أجانب.

بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي

وأعرب اللاعبون المشاركون في البطولة وخبراء اللعبة عن سعادتهم بالنجاح الكبير للنسخة الرابعة من "قاضية"، وتوجهوا بالشكر لكل المسؤولين عن تنظيم هذه البطولة وخروجها بالشكل المثالي، وبالتحديد مجموعة طلعت مصطفى وشركة "فنارة" للتسويق الرياضي، وأثنوا على حسن التنظيم وتوفير كل التجهيزات بنادي مدينتي لتنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة وبشكل مميز، مما انعكس على الحضور الجماهيري الكبير.

وأكد خالد عويس، مدير عام نادي مدينتي، أن النجاح الكبير لبطولة "قاضية" يشجعنا على استمرار التعاون مع شركة "فنارة سبورتس"، وأعرب عن استعداد نادي مدينتي لإستضافة النسخ القادمة من البطولة. من جانبه أعرب مصطفى القاضي، مؤسس ومدير شركة فنارة المنظمة لبطولة "قاضية"، عن شكره وتقديره لمجموعة طلعت مصطفى على استضافة البطولة للعام الثاني على التوالي

بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة في نادي مدينتي
طلعت مصطفى نادي مدينتي بطولة قاضية

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