عجل آبيس وصورة للأميرة فاطمة حيدر.. متاحف الإسكندرية تعلن القطع الفائزة بمسابقة يونيو

اختارت متاحف الإسكندرية قطع ميزة لتكون هي القطع الفائزة لشهر يونيو في المتحف اليوناني الروماني، متحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية.

"عجل آبيس" للمتحف اليوناني الروماني

واختار المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية عجل آبيس بعرض صورة أرشيفية حقيقية له قديمًا بالأبيض والأسود توضح إشراف عالم الآثار الإيطالي "جيوسيبي بوتي" على عملية تنصيب تمثال العجل آبيس، أحد أشهر وأقدم مقتنيات المتحف، والذي يعد أول القطع الأثرية استقبالًا لرواد المتحف حاليًا.

وسعى الإيطالي "جيوسيبي بوتي" إلى تأسيس متحف الإسكندرية، وبالفعل بدأ المتحف في عقار بسيط بشارع فؤاد، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني في 17 أكتوبر 1892، وكان "بوتي" أول مدير له.

"صورة أسعد باسيلي" لمتحف الإسكندرية القومي



واختار متحف الإسكندرية القومي قطعة شهر يونيو عن صاحب القصر (أسعد باسيلي) الذي جاء إلى مصر مهاجرًا في عام 1895، وعمل في الصحافة حتى استطاع أن يُنشئ شركة للأخشاب تحمل اسمه في الإسكندرية.

باسيلي كان له نشاطًا اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًاـ حيث ساهم في تأسيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، لينجح في ترك إرث معماري مميز بعد أن استعان بأمهر المعماريين منهم فيكتور آرلنجر والذي قام ببناء قصره 1928 والذي تحول إلى متحف الإسكندرية القوميـ واُفتتح في عام 2003.

"الأميرة فاطمة حيدر" لمتحف المجوهرات الملكية

وانتقى متحف المجوهرات الملكية صورة أرشيفية لواجهه المتحف قديمًا وأخرى لصاحبة القصر الأميرة فاطمة حيدر وأبنائها لتكون صورة الشهر للمتحف.

ليرى رواد المتحف الصورة الحقيقية للأميرة حيدر صاحبة المتحف، وأيضًا كيف كانت هيئته في الماضي بصور أصلية أرشيفية.