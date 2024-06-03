الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الحر التى تشهدها البلاد

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 38 25
العاصمة الإدارية 38 24
6 أكتوبر 38 24
بنهــــا 37 24
دمنهور 36 23
وادي النطرون 37 23
كفرالشيخ 36 23
المنصورة 36 22
الزقازيق 37 23
شبين الكوم 37 23
طنطا 37 23
دمياط 32 22
بورسعيد 32 23
الإسماعيلية 38 22
السويس 37 21
العريش 33 20
رفح 33 20
رأس سدر 35 22
نخل 35 15
كاترين 33 14
الطور 38 26
طابا 36 23
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 31 23
العلمين 31 22
مطروح 29 21
السلوم 31 23
سيوة 40 25
رأس غارب 40 29
الغردقة 41 29
سفاجا 40 28
مرسى علم 40 27
شلاتين 38 28
حلايب 36 27
أبورماد 38 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 40 25
بني سويف 40 23
المنيا 40 24
أسيوط 41 25
سوهاج 42 27
قنا 45 28
الأقصر 44 27
أسوان 44 29
الوادي الجديد 43 28
أبوسمبل 45 30

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الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 30
المدينة المنورة 46 34
الرياض 45 28
المنامة 37 30
أبوظبي 40 28
الدوحة 40 30
الكويت 47 31
دمشق 40 22
بيروت 28 23
عمان 35 20
القدس 33 19
غزة 28 23
بغداد 44 29
مسقط 34 31
صنعاء 30 16
الخرطوم 44 31
طرابلس 29 23
تونس 27 18
الجزائر 23 17
الرباط 24 17
نواكشوط 33 21

الأرصاد الجوية السواحل الشمالية مائل للحرارة حالة البحر المتوسط الرياح السطحية

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