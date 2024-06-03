الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعمًا لأهل غزة.. مدحت صالح وغادة رجب وبوشناق يبدعون في أوبريت "ياروح الروح"

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

تحت شعار "القدس في وجدان الهاشميين".. أقيم على مسرح الأرينا، بجامعة عمان الأهلية، الأوبريت الغنائي الوطني "يا روح الروح"، بمشاركة عربية،  الأوبريت، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف وعلاء الزعبي والحان الفنان اللبناني سليم سلامة فيما قام بتوزيعه موسيقيًا الفنان اللبناني طوني سابا.

دعما لأهل غزة.. مدحت صالح وغادة رجب وبوشناق يبدعون فى أوبريت "ياروح الروح" 

أبدع في غناء أوبريت ياروح الروح، من مصر كلا من النجم مدحت صالح بصوته فقط وذلك لظروف وفاه شقيقه، كما شاركت المطربة غادة رجب، وشقيقتها المطربة نيفين رجب.

فيما قام بالمشاركة من الأردن ديانا كرزون، وصفاء سلطان، وغادة عباسي، وهاني متواسي، وزين عوض، ومن تونس المطرب الكبير لطفي بوشناق، ومن فلسطين عمار حسن، وصابرين كمال، ومن لبنان معين شريف، وعلاء زلزلي.

وقدمت فرقة جامعة الاستقلال الفلسطينية، لوحات حركية راقصة، في الحفل الذي قدمته الإعلامية نسرين أبو صالحة، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي والاردني، الذين قدموا التحية لصمود غزة وإلى اهلها بمشاركتهم في الاوبريت الغنائي"ياروح الروح".

تفاصيل الأوبريت الغنائي"ياروح الروح" 

الأوبريت الغنائي "ياروح الروح" فكرة المنتج والمخرج الأردني علاء الزعبي، الذى ألقى كلمة اللجنة العليا المنظمة للفعالية التضامنية، قال فيها إن هذه الفعالية جاءت بظروف استثنائية انطلاقا من أهمية رسالة الإعلام والثقافة والفن الملتزم في نصرة أشقائنا الغزيين وإيصال معاناتهم الى ضمائر أحرار العالم، وأكد بأن القضية الفلسطينية وفلسطين كانت وما زالت وستبقى في وجدان الهاشميين والأردنيين وشرفاء الأمة.

من جانبه، أعرب الزعبي، عن شكره وامتنانه لجميع الفنانين العرب والأردنيين الذين شاركوا في هذه الفعالية تعبيرا عن تضامنهم، كما شكر الشركات الوطنية التي دعمت الفعالية وجميع وسائل الاعلام العربية والمحلية التي غطتها على نطاق واسع.

تفاصيل الاوبريت الغنائي ياروح الروح الاوبريت الغنائي ياروح الروح غادة رجب مدحت صالح وغادة رجب وبوشناق يبدعون فى أوبريت ياروح الروح دعما لأهل غزة مدحت صالح وغادة رجب وبوشناق يبدعون فى أوبريت ياروح الروح القدس في وجدان الهاشميين

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