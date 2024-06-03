الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤتمر: توجيه الرئيس بتشكيل حكومة كفاءات يعكس توجه مصر خلال الفترة المقبلة

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسى الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى، إعادة تشكيل الحكومة مرة اخرى يؤكد للجميع الجهود التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت للتخفيف من آثار الموجة التضخمية العالمية التى أثرت على جميع دول العالم.

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وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كان له دور خاص فى مواجهة تداعيات الأزمة الأخيرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة.

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وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال سلسلة الرعاية والحماية الاجتماعية، وحرص الرئيس على وجود كفاءات فى الحكومة الجديدة يعكس توجه الدولة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة.

وكلف الرئيس مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر تجديد الثقة في الحكومة تشكيل الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

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