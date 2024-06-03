الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

40 شهيدًا و150 جريحًا إثر 4 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى خلال 24 ساعة

غزة
غزة

أفاد التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات، ما أدى إلى وصول 40 شهيدًا و150 جريحًا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الركام وعلى الطرقات

وأشارت وزارة  الصحة في غزة إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الركام وعلى الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

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العدوان على غزة.. خسائر فى جيش الاحتلال والعالم يتضامن مع غزة

وبهذه الزيادة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36479 شهيدًا و82777 جريحًا منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، تهيب وزارة الصحة في غزة بذوي الشهداء والمفقودين في حرب غزة بضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل عبر الرابط المرفق، لضمان استيفاء جميع البيانات اللازمة عبر سجلات الوزارة.

أكثر من مليون شخص نزحوا من شرق رفح خلال الأسابيع الأخيرة

وهناك أكثر من مليون شخص من سكان مدينة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، قاموا بالنزوح بناءً على تعليمات صادرة عن جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذه الحركة تعد أكبر موجة نزوح تشهدها المنطقة منذ الأشهر الأولى للصراع. 

وعلى الرغم من تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، إلا أن القتال مستمر في مدينة جباليا، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في شمال قطاع غزة. 

ووصف مسئولون في الجيش الإسرائيلي القتال الذي يدور هناك بأنه "ربما يكون الأعنف" حتى الآن في الصراع المتواصل منذ سبعة أشهر، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

غزة الاحتلال الشهداء في غزة رفح العدوان الإسرائيلى

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