الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدأت العمل السياسي منذ 24 عامًا.. معلومات عن كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك

كلوديا شينباوم رئيسة
كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك، حيث بدأت العمل السياسي عام 2000 ومؤيدة قوية لبرامج الرعاية الاجتماعية.

وفازت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك، كلاوديا شينباوم، بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت مساء أمس الأحد، وفق النتائج الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني.

وحققت "شينباوم" 60% من الأصوات، متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة سوتشيتل جالفيس، التي يُقدر أنها حصلت على 28% من الأصوات في هذا الاقتراع، فيما حصل المرشح الوسطي خورخي الفاريس ماينيس على 9 إلى 10% من الأصوات.

ومن المقرر أن تبدأ "شينباوم" فترة ولايتها التي تستمر 6 أعوام، في الأول من أكتوبر المقبل.

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