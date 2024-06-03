الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مصابين إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي بالقرب من قرية السماينة بنجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أبانوب رأفت وهيب، وكيرلس ميشيل كامل، وفلوباتير الشايب نصر، وآخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وزارة الداخلية امن القاهرة حكم المحكمة النيابة العامة حبس سرقة انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي قنا

مواد متعلقة

6 وفيات.. تشييع جثامين ضحايا حادث قنا الأليم في قوص

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل