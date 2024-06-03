4 مصابين إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي بالقرب من قرية السماينة بنجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أبانوب رأفت وهيب، وكيرلس ميشيل كامل، وفلوباتير الشايب نصر، وآخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.