ليلة عائلية.. تفاصيل حفل عقد قران جميلة عوض

قررت النجمة الشابة جميلة عوض توديع حياة العزوبية بعد فترة طويلة من الإضراب عن الزواج، حيث يعقد قران جميلة عوض مساء اليوم الإثنين، على المونتير الشهير أحمد حافظ.

وقال مصدر مقرب من جميلة عوض لـ"الدستور" إن علاقة صداقة قوية كانت تربط بين الطرفين ثم تحولت إلى قصة حب.

وأكد المصدر، أن حفل عقد القرآن يقام الليلة بشكل عائلي في حضور أسرة الطرفين وعدد من نجوم الفن المقربين من أسرة جميلة عوض وأحمد حافظ.

وكشف المصدر عن موعد حفل الزفاف، مؤكدًا أنه يقام في الصيف في حفل ضخم بأحد المدن الساحلية.

يذكر أن جميلة عوض حققت العديد من النجاحات في السينما والدراما ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيل من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي،، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.

آخر أعمال جميلة عوض

يذكر أن آخر أعمال النجمة جميلة عوض فى السينما هو فيلم "المحكمة" وشاركها في بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

أما المونتير الكبير أحمد حافظ استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخرًا فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، فيلم فوي فوي فوي، مسلسل هجمة مرتدة، فيلم الفيل الازرق 2، ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight.