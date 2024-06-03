الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: نستطيع وقف الحرب 42 يومًا لاستعادة المحتجزين.. ولن نتنازل عن النصر المطلق

نتنياهو
نتنياهو

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو رفض الإجابة خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في الصفقة.

"لن نتنازل عن النصر المطلق"

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو: "نستطيع وقف الحرب 42 يومًا بهدف استعادة المحتجزين، لكننا لن نتنازل عن النصر المطلق"، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو: "مقترح صفقة التبادل يتضمن تفاصيل أخرى لم يكشف عنها بايدن، وما وصفه الرئيس الأمريكي بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقًا".

نتنياهو المحتجزين هيئة البث الإسرائيلية الكنيسة القاهرة الإخبارية

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