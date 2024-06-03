أهمها التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية.. ملفات على طاولة وزير الصحة في الحكومة الجديدة

تعتبر وزارة الصحة والسكان، من الوزارات الخدمية المهمة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظرا لما تختص به من توفير حياة صحية سليمة للمواطنين وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

وشغل منصب وزير الصحة والسكان ما يقرب من 49 وزيرا أولهم الدكتور محمد شاهين وأخرهم الدكتور خالد عبد الغفار الذي يشغل المنصب حاليا.

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي أهم الملفات على طاولة وزير الصحة والسكان، ومن أهم هذه الملفات ملف التأمين الصحي والشامل وملف المبادرات الرئاسية وأهمهم حياة كريمة، واستمرار الوزارة في التصدي للأمراض المعدية والجوائح العالمية.

ويعد ملف المبادرات الصحية من أهم الملفات على طاولة وزير الصحة والسكان وأكثرهم نجاحا، حيث حققت الوزارة طفرة غير مسبوقة عالميا في القضاء على فيروس سي وحصول مصر على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس سي، والكشف عن أكثر من 60 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي.

ولم تكتفى وزارة الصحة بذلك بل تم إطلاق مبادرة الكشف عن مرضى التليف الكبدي الوبائي سي وعلاجهم لتقليل معدل الوفيات بسبب الاصابة بالفيروس، مما يجعل ملف فيروس سي من أهم الملفات الناجحة بالوزارة تحت إشراف الدكتور محمد حساني مساعد وزسر الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية.

مشروعات قومية تستهدفها وزارة الصحة خلال الفترة القادمة

وفيما يخص المشروعات القومية تستهدف وزارة الصحة خلال الفترة القادمة عدد من المشروعات المقرر الانتهاء منها خلال عامى 2025و2026 تبلغ 54 مشروعًا فى 24 محافظة بتكلفة تقديرية 57.3 مليار جنيه، بإجمالى 9588سرير منهم؛ "6414 إقامة – 2215 عناية – 1405 غسيل كلوى – 959 حضانات – 313 عمليات.

كما تستهدف وزارة الصحة والسكان بنهاية العام الجارى الانتهاء من 20 مشروعا فى 11 محافظة بتكلفة 10.9 مليار جنيه، بمعدلات إنجاز بلغت 80%، وذلك بإجمالى 2747 سرير منهم؛ "1847 إقامة – 459 عناية – 527 غسيل كلوى – 441 حضانات – 96 عمليات.

دعم غير مسبوق للتأمين الصحى الشامل

ويحظى التأمين الصحى الشامل الجديد بدعم رئاسى غير مسبوق، ومتابعة دورية من جانب دولة رئيس الوزراء لمتابعة معدلات الانجاز لمنظومة التأمين الصحى الشامل وتذليل كافة التحديات الانشائية والمالية ففى المرحلة الثانية هناك دعم إضافى من الدولة يصل لـ 20 مليار جنيه خلال العام الجارى يتم توجيهها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بشكل يضمن زيادة التدفقات المالية للإنتهاء من المشروع.

وتضم المرحلة الثانية من محافظات التأمين الصحى الشامل محافظات؛ "شمال سيناء - المنيا – كفر الشيخ - مطروح -دمياط"، كما أن خطة تطبيق المنظومة فى تلك المحافظات قائم بشكل كامل على التخطيط والتنظيم الصحى، حيث يعدالتأمين الصحى الشامل أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة والقادرة على تغييرالمنظومة الصحية فى مصر، وهو ما شهدتها المنظومة فى مرحلتها الأولى التى ضمت 6 محافظات شملت "بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية– جنوب سيناء – السويس – أسوان".

وتعمل وزارة الصحة والسكان، على مشاريع في كل محافظات مصر وفي نفس التوقيت يتم السعى نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تكلفت في مرحلتها الأولى 51 مليار جنيه، وتتكلف في المرحلة الثانية نحو 86 مليارًا.