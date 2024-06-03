الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتكلفة 70 مليون جنيه..

إنهاء 65% من أعمال تطوير شارع الحراسات بحي الزهور في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات بنطاق حي الزهور تحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور الرئيسية والبنية التحتية؛ للارتقاء بمنظومة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إجمالي تكلفة تطوير المنطقة ٧٠ مليون جنيه، مؤكدًا الانتهاء من أكثر من ٦٥%  من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات بحي الزهور بطول 3كم وعرض 35م، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل شارع محمد سرحان حتى شارع ٢٣ ديسمبر، وأعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجَّه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة  وإنشاء مجمع خدمات متكامل بمنطقة الحراسات بالزهور يضم مجموعة كافتيريات لخدمة أهالي المنطقة الحراسات لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وذلك لخدمة طلبة كلية الطب والمستشفي الجامعي، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لأحياء المحافظة.

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بورسعيد تكلفة انشاءات تطوير حي الزهور

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