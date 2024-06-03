ضبط هارب من تنفيذ أحكام تخطت 25 سنة بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من إلقاء القبض على هارب من تنفيذ أحكام بإجمالي 25 سنة ما بين تزوير وتبديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، من ضبط المدعو «ر.ع.ا.ح» 38 بدون عمل، ومقيم شارع بورسعيد أول المنصورة ومقيم بمكان آخر في شارع البركة بدائرة مركز أرمنت.



ونجحت وحدة تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع وحدة مباحث أرمنت، في إلقاء القبض على الهارب والمحكوم عليه في القضية 12639 لسنة 2017 جنايات أول المنصورة، بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير، والمطلوب التنفيذ عليه في 8 قضايا تبديد، بإجمالى حبس 15 سنه وشهرين، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4351 لسنه 2023، إدارى أول قسم العبور محافظة القليوبية في قضية تزوير.