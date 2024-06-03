الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط هارب من تنفيذ أحكام تخطت 25 سنة بالأقصر

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من إلقاء القبض على هارب من تنفيذ أحكام بإجمالي 25 سنة ما بين تزوير وتبديد.

 

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، من ضبط المدعو «ر.ع.ا.ح»  38 بدون عمل، ومقيم شارع بورسعيد أول المنصورة ومقيم بمكان آخر في شارع البركة بدائرة مركز أرمنت.


ونجحت وحدة تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع وحدة مباحث أرمنت، في إلقاء القبض على الهارب والمحكوم عليه في القضية 12639 لسنة 2017 جنايات أول المنصورة، بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير، والمطلوب التنفيذ عليه في 8 قضايا  تبديد، بإجمالى حبس 15 سنه وشهرين، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4351 لسنه 2023، إدارى أول قسم العبور محافظة القليوبية في قضية تزوير.

 

وزير الداخلية مدير أمن الاقصر تنفيذ الأحكام المباحث الجنائية مباحث أرمنت

مواد متعلقة

اليوم.. 10 آلاف سائح يصلون فنادق مرسى علم على متن 18 طائرة

قادمون من أوروبا.. مرسى علم تستقبل 9 آلاف سائح اليوم

ضبط مصنع زيوت سيارات مخالف فى الأقصر

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

قتل ابنه بـ"طبق فول مسمم" للانتقام من زوجته فى الأقصر: عايز أحرق قلبها

عضو بـ"الشيوخ": المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يأتي في وقت فارق لمصر

ضبط عاطل بحوزته حشيش وشابو فى الأقصر

ضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش ومخدر الشابو بالأقصر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل