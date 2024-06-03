العربي الناصري: حكومة الدكتور مصطفي مدبولي واجهت تحديات غاية في الصعوبة

وجه حزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تقدمت باستقالتها اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي واجهت تحديات غاية في الصعوبة سواء ملفات اقتصادية أو صحية، بالإضافة إلى موقفها الصارم في العدوان علي غزة.



ورحب أبو العلا، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمهندس مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة قادرة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.