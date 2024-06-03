مبابى يكشف لـ"ماكرون" موعد إعلان انتقاله لصفوف ريال مدريد

كشف الفرنسي كيليان مبابى، عن موعد إعلان انتقاله لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أن مبابي وقع على عقود انضمامه لصفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي كان قد أعلن رحيله من قبل عن صفوفه.

والتقطت عدسات كاميرا راديو “مونت كارلو”، زيارة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لخوض بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وظهر ماكرون أثناء حديثه مع مبابي في مقطع مصور، وجاء نص الحديث كالآتي: "كيف حالك كيليان؟ هل سيتم الإعلان اليوم؟".

ورد مبابي في المقطع المصور: "الليلة".

ويتواجد مبابي على رأس قائمة منتخب فرنسا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة بالبطولة رفقة منتخبات:" بولندا، هولندا، النمسا".

مسيرة مبابى مع الأندية

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ومثل كيليان مبابي المنتخب الفرنسي في مرحلتي تحت 17 و19 عامًا قبل أن ينضم للمنتخب الأول ويشارك للمرة الأولى في 25 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين لعب 77 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 31 لزملائه في الفريق.