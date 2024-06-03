بحضور أربع وزراء.. الطيران المدني تحتفل بتوديع حجاج بيت الله الحرام

انطلق قبل قليل اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بموسم الحج الاستثنائية للفائزين بالقرعة لهذا العام للاراضي المقدسة من مطاري القاهرة وبرج العرب عبر الخطوط الجوية السعودية لتفويج الحجاج رسميا وبدء جسرها الجوي خلال الفترة.

وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الدكتور محمد مختار جمعة ونفين القباج وزيرة التضامن، واللواء مصطفي حسين مساعد وزير الداخلية.

اعلنت مصر للطيران الناقل الوطني مصر للطيران عن إنطلاق أولي أفواج حجاج بيت الله الحرام لجمهورية مصر العربية علي متن اسطول الشركة الوطنية الأربعاء الماضي 29 مايو في تمام الساعة 07:00 علي رحلة رقم MS1693 لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية.

وحددت الشركة مواعيد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلى مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين بـ 4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة لإنهاء الإجراءات.

مصر للطيران تفوز بنقل أكثر من ١٥ الف حاجا من دولتي غينيا ومالي

وكانت قد اعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران في موسم حج هذا العام ٢٠٢٤م / ١٤٤٥ هجري في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب ١٢ عاما عن هذا السوق الهام وذلك بعد منافسة قوية مع كبري شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية، صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

واضاف زكريا أنه بناء علي توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني خاصة داخل الأسواق الافريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر، تمكنت مصرللطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ الف حاجا من حجاج دولتي غينيا ومالي إلي ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام ويعد ذلك تأكيدا علي ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران انشئت في افريقيا والسابعة علي مستوي العالم منذ السابع من مايو عام ١٩٣٢.

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانيات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين مؤكدا علي قدرة مصرللطيران علي تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم وبخاصة في موسم الحج.

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