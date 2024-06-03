بنك اسئلة الثانوية العامة 2024.. وموعد بداية الامتحانات لجميع الطلاب

بنك اسئلة الثانوية العامة، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من طلبة وطالبات الثانوية العامة، عبر محركات البحث جوجل، وذلك عقب حديث وزير التعليم رضا حجازي عن بنك اسئلة الثانوية العامة في أحد اللقاءات التليفزيونية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم، تعتمد في وضع امتحان الثانوية العامة 2024 ولكافة الأعوام السابقة منذ تطبيق نظام التعليم الجديد، على سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك أسئلة معدة ومجهزة بنظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين.

تمتلك وزارة التربية والتعليم، بنك اسئله سري، ويضم مجموعة كبيرة من الأسئلة الجيدة والمحكمة والتي لها أكثر من مستوى في الصعوبة.

بنك اسئلة الثانوية العامة يعتمد على بناء إطار مرجعى، ويتم وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلال بنك الأسئلة.

أسئلة امتحان الثانوية العامة 2024، يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم نقم بتأليف أسئلة كما هو العرف، موضحًا أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنفس مواصفات السنة الماضية لذلك لم تنشر الوزارة هذا العام نماذج استرشادية.

بنك أسئلة الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية العامة لايستطيع الإطلاع على بنك أسئلة المرحلة الثانوية العامة، لانها منظومة داخل وزارة التربية والتعليم بها مجموعة ضخمة من الاسئلة التي تم وضعها على مدار السنوات الماضية، على أن يتم اختيار اسئلة امتحان الثانوية العامة منها بطريقة منظمة لتكون بعضها سهل ومتوسط وصعب وشديد الصعوبة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

يجري طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات العام الجاري في 10 يونيو الجاري وتبدأ بالمواد التي لا تضاف للمجموع، اما امتحان المواد الأساسية فيبدأ في 16 يونيو الجاري، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، وفق الجدول الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي.