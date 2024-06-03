الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل ببعض القطارات على خط القاهرة - الإسماعيلية.. السبت المقبل

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنها حريصة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب في       ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تم تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط ( القاهرة / الإسماعيلية والعكس ) اعتبارًا من السبت المقبل، وبياناتها كالآتى :

- تعديل تركيب قطارات (1113 ، 954 ، 961 ، 962 ) القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية.

- امتداد مسير قطاري ( 113، 962 ) لمحطة القاهرة طبقًا للجداول المرفقة.

txt

السكك الحديدية تسير قطارات إضافية استعدادًا لعيد الأضحى

التذاكر متوفرة على السيستم حتى لا يكون هناك تلاعب

يذكر أن  المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر كشف عن انتظام جداول تشغيل القطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى الهيئة تقدم أكثر من طريقة لحجز تذاكر السفر بالقطارات بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات منها الحجز أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (web site) و تطبيق على الهاتف المحمول (mobile app).

وأضاف "عامر" لـ"الدستور" أن كل التذاكر متوفرة على السيستم حتى لا يكون هناك تلاعب وعن طريق الحجز بموقع الهيئة وشبابيك التذاكر بالمحطة، كما يتم الحجز أيضًا عن طريق وكلاء البيع (فوري – خالص وأمان وشركائهم ) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات الـVIP (905- 906- 916- 917) لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب، وجاري فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري... )

 وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه يتم الحجز عن طريق مكاتب المدينة البالغ عددها 33 مكتب منتشرين بالميادين والجامعات والنوادي والهيئات القضائية، كما يوجد شبابيك حجز مخصصة للأجانب والعرب، مشيرًا إلى إتاحة الحجز عن طريق الفيزا (بالجنيه المصري والعملة الأجنبية للأجانب) ببعض مكاتب وشبابيك الحجز  بكافة المناطق .

txt

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024 وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم حيث يتم برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر م السبت ي السيستم التذاكر متوفرة

مواد متعلقة

السكك الحديدية تسير قطارات إضافية استعدادًا لعيد الأضحى

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان الـ VIP ذهاب وعودة

يُسهل حركة الصادرات والواردات.. "النقل" تنشر تصويرا جويا لميناء أكتوبر الجاف

قفزة في النمو.. 4 شركات تابعة لـ"القابضة للنقل" تُحقق 5.150 مليار جنيه صافي أرباح

تداول 110 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"النقل" تنشر تصويرا جويا لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة الرماية إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الرئيس السيسى يقبل استقالة "مدبولى" ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل