تعديل ببعض القطارات على خط القاهرة - الإسماعيلية.. السبت المقبل

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنها حريصة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب في ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تم تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط ( القاهرة / الإسماعيلية والعكس ) اعتبارًا من السبت المقبل، وبياناتها كالآتى :

- تعديل تركيب قطارات (1113 ، 954 ، 961 ، 962 ) القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية.

- امتداد مسير قطاري ( 113، 962 ) لمحطة القاهرة طبقًا للجداول المرفقة.

التذاكر متوفرة على السيستم حتى لا يكون هناك تلاعب

يذكر أن المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر كشف عن انتظام جداول تشغيل القطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى الهيئة تقدم أكثر من طريقة لحجز تذاكر السفر بالقطارات بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات منها الحجز أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (web site) و تطبيق على الهاتف المحمول (mobile app).

وأضاف "عامر" لـ"الدستور" أن كل التذاكر متوفرة على السيستم حتى لا يكون هناك تلاعب وعن طريق الحجز بموقع الهيئة وشبابيك التذاكر بالمحطة، كما يتم الحجز أيضًا عن طريق وكلاء البيع (فوري – خالص وأمان وشركائهم ) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات الـVIP (905- 906- 916- 917) لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب، وجاري فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري... )

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه يتم الحجز عن طريق مكاتب المدينة البالغ عددها 33 مكتب منتشرين بالميادين والجامعات والنوادي والهيئات القضائية، كما يوجد شبابيك حجز مخصصة للأجانب والعرب، مشيرًا إلى إتاحة الحجز عن طريق الفيزا (بالجنيه المصري والعملة الأجنبية للأجانب) ببعض مكاتب وشبابيك الحجز بكافة المناطق .

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024 وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم حيث يتم برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.