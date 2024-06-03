إخماد حريق بورشة موبيليا في الوادي الجديد

تمكنت الحماية المدنية قبل قليل، من السيطرة على حريق شب بإحدى ورش الموبيليا والنجارة بالمدينة الصناعية بمدينة الخارجة في الوادى الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بأحد ورش الموبيليا والنجارة، حيث التهمت النيران أجزاء كبيرة من الورشة.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على النيران لمنع امتدادها للمناطق المجاورة لها، كما تم إقامة عازل، وتم الدفع بخزانات مياه لاستكمال عمليات التبريد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم تكليف مباحث مديرية أمن الوادي الجديد للتحري حول أسباب الواقعة.