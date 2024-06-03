محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير منطقة "علي بن أبي طالب" بحي الزهور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العاشر من رمضان ومنطقة "علي بن أبي طالب"، بنطاق حي الزهور، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد، تماشيًا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكل الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن تكلفة أعمال تطوير الخطة الشاملة لمنطقة "علي بن أبي طالب" تأتي بإجمالي 55 مليون جنيه، لتشمل أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بمنطقة "علي بن أبي طالب" وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحي جديدة وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية.

ووجَّه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وفقًا لخطة الزمنية لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكل أحياء المحافظة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث