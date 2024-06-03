حاتم صلاح: "عصابة المكس" تجربة مختلفة في مشواري

تجربة جديدة ومختلفة يخوضها الفنان حاتم صلاح، في عالم السينما، بعد نجاح مسلسل "الكبير أوي 8" الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، والتي ستكون من خلال دوره في فيلم "عصابة المكس" مع الفنان أحمد فهمي، وتم تصوير الفيلم بين محافظتي الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.



وكشف الفنان حاتم صلاح، عن تفاصيل شخصيته في فيلم "عصابة المكس"، والتي ستكون مختلفة تمامًا عن سابق أعماله إلا أنها تحمل الطابع الكوميدي، حيث سيجسد شخصية رجل يدعي البارون ويستعين به أحمد فهمي "المكسيكي" لمساعدته في أعمال السرقة والنصب.

وتابع "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "شخصية البارون ستكون بعيدة كل البعد عن أي عمل سابق قدمته، وهذه هي معاييري في اختيار أعمالي، وهي ألا أكرر من نفسي في أي عمل"، لافتًا إلى أن الكواليس كانت مختلفة وهذا ليس كلام "كليشيهات"، لكن أوس أوس بروحه النقية والمرحة كان يجعل اللوكيشن جميعه مميز والجميع سعيد.

وعن تعاونه مع أبطال فيلم عصابة المكس، قال: "سعيد جدًا بهذه التجربة المختلفة والتي يشارك فيها نخبة كبيرة من النجوم وانا سعيد وفخور بوجودي وسطهم، والفيلم تجربة مختلفة في مشواري الفني".

قصة فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تُساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تُهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس



فيلم عصابة المكس، إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح.